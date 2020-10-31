Трухин рассказал о запоях после ухода из «Улиц разбитых фонарей»

https://static.news.ru/photo/9b1af40a-1be8-11eb-a4da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российский актёр Михаил Трухин, известный широкому зрителю по роли милиционера Волкова в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал о тяжёлом периоде жизни и борьбе с алкоголизмом после ухода из проекта и развода с первой женой.

Актёр отметил, что никогда не скрывал, как тяжело ему дался уход из «Улиц разбитых фонарей», практически совпавший по времени с разводом с первой женой Любовью Ельцовой. Она родила Трухину двоих детей — Егора и Дарью, но удержать мужа в семье не смогла, так как практически не видела его дома из-за очень плотного графика актёра. Семья начала распадаться, сообщает StarHit.

Сам Трухин рассказывает, что в какой-то момент он устал от роли Волкова в «Улицах разбитых фонарей». Взлёт актёра сменился периодом полной невостребованности, он начал сильно выпивать.

Казалось, никому не нужен, я был как «сбитый лётчик». До такой степени, чтоб пить вместо работы, не доходило, но короткий период, когда выпивал, был. Это связано с добровольным уходом из «Улиц разбитых фонарей», — признался Трухин.

По его словам, расстаться с сериалом, который принёс ему такую бешеную популярность, Трухин решил из-за усталости от съёмок и однообразия.

«Мне надоела эта история чисто по-человечески, я стал чувствовать себя каким-то очень дорогим доктором, сидящим за столом и допрашивающим пациентов. А потом наступил кризис опять, работы не было, и я страшно испугался», — сказал он.

В итоге актёр получил предложение о трудоустройстве в МХТ им. Чехова, оформил развод с Ельцовой и уехал из Санкт-Петербурга в столицу. Там Трухин нашёл новую любовь — Анну Нестерцову, которая на 14 лет младше его. Вторая супруга подарила актёру дочь Софью.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Михаил Трухин признался, что опасается срыва съёмок сериала «Сваты», в котором он принимает участие.