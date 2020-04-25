Топалов в Сети жёстко отбивается от нападок из-за скандала с женой

Певец Влад Топалов, супруг Регины Тодоренко, которая спровоцировала скандал высказываниями о домашнем насилии, подвергся травле в Сети. Ему так же, как и жене, приходится реагировать на гневные и оскорбительные послания.
Топалов на своей странице в Instagram
Отписка от вас и от Регины. И всем советую так сделать. Не нужно поддерживать людей с таким мнением. И ещё, почему-то одна Регина оправдывается, а Владу вообще пофиг. Позор, — говорится в её сообщении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал вокруг Регины Тодоренко. По его словам, известная по передаче «Орёл и решка» ведущая могла высказать такое мнение по неосторожности. Пригожин добавил, что его супруга, певица Валерия, сама ставшая жертвой домашнего насилия, уверена, что нельзя «уничтожать» Тодоренко после её слов.
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