Топалов в Сети жёстко отбивается от нападок из-за скандала с женой

https://static.news.ru/photo/808e337e-8767-11ea-ace1-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов Фото: Natalia Shakhanova/Russian Look/Global Look Press

Певец Влад Топалов, супруг Регины Тодоренко, которая спровоцировала скандал высказываниями о домашнем насилии, подвергся травле в Сети. Ему так же, как и жене, приходится реагировать на гневные и оскорбительные послания.

Топалов на своей странице в Instagram отвечает подписчикам, не стесняясь в выражениях. Их общий настрой выразила одна из его поклонниц.

Отписка от вас и от Регины. И всем советую так сделать. Не нужно поддерживать людей с таким мнением. И ещё, почему-то одна Регина оправдывается, а Владу вообще пофиг. Позор, — говорится в её сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал вокруг Регины Тодоренко. По его словам, известная по передаче «Орёл и решка» ведущая могла высказать такое мнение по неосторожности. Пригожин добавил, что его супруга, певица Валерия, сама ставшая жертвой домашнего насилия, уверена, что нельзя «уничтожать» Тодоренко после её слов.