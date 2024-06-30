Тома Круза заметили со звездой «Секретных материалов» на рок-концерте Daily Mail: Том Круз в компании Джиллиан Андерсон посетил концерт Coldplay

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Том Круз

Голливудский актер Том Круз посетил концерт британской рок-группы Coldplay в Pyramid в Гластонбери, сообщает Daily Mail. По данным журналистов, компанию ему составил коллега по фильму «Миссия невыполнима» Саймон Пегг и звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон.

Компания расположилась на ВИП-балконе. Папарацци заметили, что во время представления актеры выглядели счастливыми и обменивались между собой репликами. Круз для мероприятия выбрал лаконичную рубашку черного цвета, а Пегг надел белую футболку и синюю куртку. Андерсон появилась в коричневом блейзере в клетку и уложенными в высокий хвост волосами.

Музыканты Coldplay также привели публику в восторг, представив на сцене звезду фантастической комедии «Назад в будущее» Майкла Дж. Фокса, который борется с болезнью Паркинсона. Артист появился на площадке в инвалидном кресле, играя на гитаре. Рокеры заявили, что актер стал специальным гостем их выступления. Зрители встретили Фокса громкими криками и овациями.

Ранее Круз попытался сесть в машину премьер-министра Великобритании Риши Сунака после приземления на вертолетной площадке в Лондоне. Артист перепутал Audi политика со своим автомобилем Mercedes. Круз быстро осознал ошибку, но уже попал на видео, которое быстро разошлось в соцсетях. Инцидент не смутил актера, он улыбался и махал фанатам.