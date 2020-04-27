Тодоренко лишилась рекламного контракта с PepsiCo

https://static.news.ru/photo/8681d66e-8811-11ea-a7a8-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Компания PepsiCo решила снять с эфира рекламу с телеведущей Региной Тодоренко. Кроме того, изменится оформление социальных сетей.

В компании оказались расстроены возникшим из-за ведущей «Орла и решки» скандалом и шокированы словами Тодоренко. Об этом рассказал директор по коммуникациям «PepsiCo Россия» Александр Костиков, сообщает телеканал «360».

Такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям её брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении медиакампании, — заявил он.

Костиков добавил, что решение о возможном дальнейшем сотрудничестве с телеведущей будет принято позже.

Ранее NEWS.ru сообщал, что редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии. Как сообщается на странице журнала в Instagram, в редакции внимательно относятся к мнению своих читателей и надеются, что они поддержат это решение.