Тимати потратил миллионы на подарки модели Сафаровой

Модель и победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова получила в подарок от российского рэпера Тимати подарки на десятки миллионов рублей, сообщил StarHit. Только одно кольцо ювелирного бренда Jacob&Co обошлось певцу в 22 миллиона рублей ($300 тысяч).

Тимати обратился к главе компании лично для заказа этого подарка. Тот его даже отговаривал, указывая на семейный характер подобных презентов, утверждает издание.

23-летняя модель призналась, что редко надевает украшение, потому что боится его «заносить».

Также прессе удалось выяснить, что дорогие часы, больше похожие на мужские, у Екатерины тоже от рэпера. Он преподнёс этот подарок после окончания проекта «Холостяк». Такие часы в среднем стоят около четырёх миллионов рублей.

На браслет Cartier для Сафаровой певец потратил около 500 тысяч рублей, а на цепочку с кулоном, которую заметили поклонники пары, 400 тысяч.

Недавно фанаты забили тревогу: они не видели Екатерину и Тимати вместе с «Премии Муз-ТВ». Кроме того, стало известно, что девушка уехала в Испанию без рэпера.

Победительницей последнего сезона телешоу «Холостяк» стала Екатерина Сафарова. Она боролась за сердце музыканта в финале с Алисой Грабовой. Обе девушки были фаворитками Тимати, поэтому выбор был тяжёлым.