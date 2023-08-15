The Sun: Мадонна возобновила репетиции после тяжелой болезни

Фото: face to face/Global Look Press

Певица Мадонна

Американская певица Мадонна приступила к изнурительным многочасовым репетициям накануне своего 65-летия, пишет The Sun. Издание сообщает, что исполнительницу заметили на концертной площадке в Лондоне впервые после того, как она попала в реанимацию из-за тяжелой бактериальной инфекции в июне. Юбилейный гастрольный тур Мадонны, посвященный 40-летию творческой деятельности, стартует 14 октября и продлится до января 2024 года.

Мадонна отправилась в Великобританию, чтобы порепетировать перед своим первым концертом в рамках мирового гастрольного тура. Она все еще восстанавливается, изо всех сил старается вернуться к работе. У одержимой репетициями у Мадонны будет менее 48 часов, чтобы довести шоу до совершенства, — пишет источник.

В прошлом месяце Мадонна сказала поклонникам, что ей повезло остаться в живых, и поблагодарила своих ангелов за то, что они позволили ей остаться, чтобы закончить работу.

В конце июня 2023 года Мадонна оказалась в реанимации после того, как ее нашли дома без сознания. Врачи обнаружили у исполнительницы бактериальную инфекцию. Впоследствии ее состояние удалось стабилизировать. Из-за недуга певице пришлось на время отказаться от мирового тура Celebration, начало которого было запланировано на 15 июля. Сообщалось, что артистка подорвала здоровье во время изнурительных 12-часовых репетиций перед концертами.

Ранее сообщалось, что певица составила завещание, где подробно описала правила управления своим наследием в случае смерти. По данным таблоида The Sun, исполнительница категорически запретила создавать голограмму со своим изображением и использовать ее на концертах. Также она разделила права на свои песни между шестью детьми.