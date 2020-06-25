Собчак приехала в Екатеринбург для съёмок фильма о схиигумене Сергии

https://static.news.ru/photo/1dc96f22-b79d-11ea-956d-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак приехала в Среднеуральск на встречу со схиигуменом Среднеуральского монастыря «Спорительница хлебов» Сергием (Романовым). Она снимает про него фильм.

В Сети появилась видеозапись, на которой телеведущая приезжает на большом белом внедорожнике к Екатеринбургской епархии. На кадрах видно, что у Собчак не всё в порядке с носом. Некоторое время назад она его сломала, сообщает KP.ru.

NEWS.ru писал, что представитель схиигумена Всеволод Могучев назвал информацию о съёмках фильма Собчак с участием отца Сергия и активиста Сергея Алиева провокацией. По его словам, Сергий не собирается никому давать интервью.

Ранее православный активист Алиев рассказал о желании Собчак снять фильм про опального монаха. Пресс-секретарь активиста Дмитрий Пономаренко заявил, что режиссёр из команды Собчак встречался с Алиевым и ездил в Среднеуральский женский монастырь. После этого якобы отец Сергий благословил режиссёра на съёмки фильма.

Конфликт между схиигуменом Среднеуральского монастыря Сергием и священноначалием РПЦ возник после того, как Сергий в одной из проповедей проклял сторонников закрытия храмов в период коронавируса. Он подчеркнул, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время испанки.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня Сергий забаррикадировался в нём. 17 июня обитель посетили представители правительства Свердловской области.