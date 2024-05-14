Телекритик рассказал, стоит ли ждать возвращения «Вечернего Урганта» на ТВ Телекритик Горбунов: «Вечерний Ургант» может вернуться на российские телеэкраны

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант в телестудии передачи «Вечерний Ургант»

Развлекательное шоу «Вечерний Ургант» может вскоре вернуться на российские телеэкраны, но не в привычном формате, поделился мнением с NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его словам, в период проведения специальной военной операции было бы неправильно каждый день транслировать по ТВ юмористическую программу.

Я думаю, шоу «Вечерний Ургант» вряд ли вернется на телеэкраны в привычном формате. Раньше оно выходило каждый вечер с понедельника по пятницу. Но сейчас идет СВО, и каждый день искать повод для шуток и смеха было бы неправильно. Вполне допустим вариант, если программа с Иваном Ургантом будет выходить раз в неделю, как, например, «Шоу Воли». Телеведущий также может собирать главные новости за этот период и общаться с гостями программы. Думаю, подобный формат нашел бы своего зрителя и был бы вполне успешным, — рассказал Горбунов.

Ранее Ургант поделился в социальных сетях роликом с танцем в грузинском дворике. Видео появилось после сообщений об отмене выступления артиста на вечере памяти барда Булата Окуджавы, который состоялся 11 мая в Москве. При этом организаторы мероприятия не назвали причину изменения программы.

Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что Урганта продолжают исключать из концертов из-за его позиции по СВО. По его словам, артист «не с народом», независимо от того, уезжал он из страны или нет. Рудченко считает, что россияне не хотят видеть в эфире людей с подобным мнением.