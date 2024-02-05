Тейлор Свифт унизила тяжелобольную Селин Дион на «Грэмми» Зрители обвинили Тейлор Свифт в неуважении к Селин Дион на вручении «Грэмми»

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поклонники обвинили в неуважении получившую «Грэмми» американскую певицу Тейлор Свифт после того, как она проигнорировала певицу Селин Дион, вручавшую ей награду, пишет Daily Mail. Издание отмечает, что 34-летняя Свифт выхватила статуэтку из рук тяжелобольной 55-летней Дион, даже не взглянув на нее. После церемонии Свифт нашла знаменитую коллегу за кулисами и сделала с ней памятное фото.

Тейлор Свифт получила бурю критики в свой адрес за «неуважение» и «игнорирование» Селин Дион на сцене, когда принимала от нее награду за альбом года на «Грэмми». Поклонники сообщили, что никогда не простят исполнительнице того, что она не обняла и не поблагодарила тяжелобольную Дион, которая вышла на сцену, несмотря на неизлечимую болезнь, — отмечает издание.

Позже выяснилось, что между артистками нет неприязни. По данным СМИ, по окончании церемонии награждения, культовая пара радостно позировала за кулисами перед журналистами.



Ранее сообщалось, что Дион довела поклонников до слез, появившись на сцене на церемонии вручения премии «Грэмми-2024» на фоне борьбы с синдромом мышечной скованности. Исполнительница, сделавшая перерыв в карьере в 2022 году из-за борьбы с неизлечимым синдромом «жесткой личности», выглядела бодрой и жизнерадостной.

Поднявшись на сцену, Дион поблагодарила поклонников за поддержку, признавшись им в любви. Певица подчеркнула, что 27 лет назад получила свою премию «Грэмми» из рук Дайаны Росс и Стинга.