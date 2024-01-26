Тейлор Свифт разозлил порнодипфейк с ее участием Тейлор Свифт планирует подать в суд на создателей порнодипфейка с ее участием

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт планирует подать в суд на создателей порнодипфейка с ее участием, сообщает Daily Mail. В окружении исполнительницы рассказали, что ее разозлило появление таких картинок, сгенерированных искусственным интеллектом. Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что такие дипфейки оскорбительны и сделаны без согласия Свифт.

Будет ли подан судебный иск, решается, но ясно одно: эти фейковые изображения, сгенерированные ИИ, являются насильственными и оскорбительными, они эксплуататорские и сделаны без согласия и/или ведома Тейлор, — подчеркнул источник.

Изображения, сделанные при помощи ИИ, появились на одном из сайтов, после чего начали распространяться в социальных сетях. На них используется образ певицы в обнаженном виде, которая появляется на матче футбольной команды Kansas City Chiefs, за которую играет ее возлюбленный Трэвис Келси.

Министерство обороны США ранее опровергло сообщения о том, что певица Тейлор Свифт работает на ведомство. При этом представитель Пентагона Сабрина Сингх в своем комментарии использовала слова из песни Свифт Shake It Off («Выбросить из головы»).

В 2023 году американский журнал Time назвал Свифт человеком года. По версии издания, певица обошла по популярности президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и куклу Барби. Также в шорт-листе журнала находился король Великобритании Карл III.