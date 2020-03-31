https://static.news.ru/photo/0d0a84d4-736c-11ea-a447-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Лазарева Фото: lazarevatut/instagram.com

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что сегодня её экстренно госпитализировали испанские врачи.

Лазарева почувствовала резкую боль в животе. Ей вызвали скорую помощью, которая приехала спустя 40 минут. Врач сделал ей укол и уехал. Однако состояние телеведущей резко ухудшилось.

Легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключалось сознание, начало тошнить, — сказала женщина.

После этого её госпитализировали. Врачи сделали МРТ и выяснили, что у Лазаревой камень в почке. По её словам, она лежит в отделении, где нет заражённых коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее в СМИ появилась информация, что солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна доставили в берлинскую больницу, где у него диагностировали новую коронавирусную инфекцию. По словам источников, музыкант обратился к врачам из-за высокой температуры. У него обнаружили воспаление лёгких. Угрозы для жизни Линдеманна нет. Сейчас он находится на карантине в отделении интенсивной терапии одной из клиник.