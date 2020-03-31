Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что сегодня её экстренно госпитализировали испанские врачи.
Лазарева почувствовала резкую боль в животе. Ей вызвали скорую помощью, которая приехала спустя 40 минут. Врач сделал ей укол и уехал. Однако состояние телеведущей резко ухудшилось.
Легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключалось сознание, начало тошнить, — сказала женщина.
После этого её госпитализировали. Врачи сделали МРТ и выяснили, что у Лазаревой камень в почке. По её словам, она лежит в отделении, где нет заражённых коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, ранее в СМИ появилась информация, что солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна доставили в берлинскую больницу, где у него диагностировали новую коронавирусную инфекцию. По словам источников, музыкант обратился к врачам из-за высокой температуры. У него обнаружили воспаление лёгких. Угрозы для жизни Линдеманна нет. Сейчас он находится на карантине в отделении интенсивной терапии одной из клиник.
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