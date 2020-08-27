Таролог предсказала Корчевникову семью и рождение детей

https://static.news.ru/photo/eec7a1f6-e8cc-11ea-bd29-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Корчевников сможет не только справиться с болезнью, но ещё заведёт семью и детей. Однако произойдёт это очень нескоро, сейчас болезнь крепко держит его в своих объятиях, считает известный таролог Марианна Абравитова.

Так, гадалка увидела, что сейчас телеведущий находится на этапе сложной и длительной реабилитации, приводит слова Абравитовой Пятый канал.

Корчевникову ещё предстоит преодолеть массу трудностей, но его спасают любимая работа и поддержка поклонников.

В ближайшем будущем, по словам таролога, ведущий может оказаться в больнице, потом его тоже может тревожить плохое самочувствие, но сказать, что в целом у него всё плохо, нельзя.

Корчевников не остался один на один с болезнью, его поддерживают любящие люди. Семьи в скором времени у популярного телеведущего не предвидится. Но тем не менее карты показывают, что впереди у Корчевникова выпадает не только свадьба, но и рождение детей.

Высокий уровень вероятности, что в ближайшие годы, — так обозначила сроки таролог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди назвал ложными данные о возникших проблемах со здоровьем у телеведущего. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что состояние Корчевникова ухудшилось на фоне перенесённой в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга.