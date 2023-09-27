Тарасов и Костенко вновь ждут ребенка: что известно о личной жизни Бузовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко объявили, что ждут четвертого ребенка. А что известно о личной жизни телеведущей Ольги Бузовой, которая является бывшей супругой спортсмена?

Костенко и Тарасов живут в браке с 2018 года и воспитывают троих детей — двух дочек и сына. Мальчик родился в октябре 2021 года. После третей беременности модель решилась на пластическую операцию и сделала маммопластику.

О грядущем пополнении пара объявила в социальных сетях, опубликовав фотографии с семейной фотосессии, на которых Анастасия Костенко демонстрирует живот. Футболист в подписи к кадрам сообщил, что этот ребенок — не последний.

«Спасибо, любимая. На этом не останавливаемся. Команду мы все‑таки соберем», — заявил он.

Модель в соцсетях рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью.

Что известно о личной жизни Ольги Бузовой

Ольга Бузова сыграла свадьбу с Тарасовым в июне 2021 года. Спустя четыре года они официально развелись. Футболист заявил, что их брак распался из-за отсутствия детей, мать артистки Ирина в эфире телеканала НТВ рассказала, что причиной расставания стала измена спортсмена.

«Он изменил Оле, у него была уже ненависть, он хотел, чтобы она поскорее выехала из квартиры, и в дом вошла другая женщина. И она тут же вошла в эту квартиру», — сказала она.

Последние публичные отношения Бузовой были с блогером Давидом Манукяном. Пара рассталась в начале 2021 года, незадолго до этого устроив брачную церемонию на Мальдивах.

Манукян в интервью для YouTube-шоу «Небабские истории» сообщил, что конфликты в их паре начались за два месяца до разрыва. Завершить отношения они решили, когда блогер участвовал в шоу «Танцы со звездами». По его словам, Бузова начала ревновать к партнерше — чемпионке по танцам Дарье Палей.

Как утверждает Манукян, артистка выдвинула ему ультиматум — либо она, либо танцевальное шоу. Блогер принял решение разорвать отношения.

«Ведь если человек не любит, то уже все. На этом мы расстались. Я принял решение уйти. Я отписался от нее тогда, а после вышел пост, что меня бросили, я изменяю с другими девушками», — сказал он.

Планирует ли Ольга Бузова заводить семью и детей

Свою личную жизнь Ольга Бузова прокомментировала в мае 2023 года на «Шоу Воли». Телеведущая призналась, что последние интимные отношения у нее были в 2021 году.

«Одна я уже два года и три месяца. Причина? Боятся, может. Власть мою. Секс был последний раз в 2021 году. Для меня секс — не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно. Напряжение сбрасываю в боксе, спорте, на концертах», — сообщила она.

По словам Бузовой, сейчас ее сердце свободно. Своим идеалом артистка назвала мужчину с качествами телеведущего Дмитрия Нагиева, певца Филиппа Киркорова, актера Михаила Галустяна, исполнителя Сергея Лазарева и шоумена Гарика Харламова.

«Должен любить женщин, работать, обладать чувством юмора. Но зарабатывать больше меня — невозможно. Для меня мужчина — это главное. Я с мужчиной — другая. Спокойная, покорная, послушная», — отметила телеведущая.

Ольга Бузова утверждает, что хочет иметь счастливую семью и ребенка, но не может встретить «того самого».

«Просто так получается в жизни, что не происходит этого. Поэтому я уже спокойно к этому отношусь. Но я знаю, у меня будут дети. Всему свое время», — объяснила певица.

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