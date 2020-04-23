«Танцы со звёздами» довели Дарью Мороз до слёз

https://static.news.ru/photo/8261afc2-8583-11ea-9d5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Телеканал «Россия»

Актриса Дарья Мороз приняла участие в проекте телеканала «Россия 1» — «Танцы со звёздами». Её партнёром стал хореограф Святослав Герасимов. Недавнее выступление пары должно было стать одним из самых ярких номеров — в образе французских вельмож.

Однако выход на паркет стал прощальным. Пара набрала наименьшую сумму баллов и покинула шоу.

После шоу я много ревела, но взяла себя в руки. Мы сидели с друзьями и обсуждали эту ситуацию. Мне очень приятно, что все участники проекта меня поддержали, но обидно за Святослава, для которого это первый его опыт участия. Он был раздавлен, — рассказала актриса в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

Мороз подолгу репетировала в танцевальном зале и не прерывала тренировки, несмотря на травмы. Как рассказал хореограф шоу Родион Барышев, Дарья сорвала плечо, готовясь к своему первому выступлению. Звезда продумывала номера, выбирала музыку и костюмы.

Вспоминая участие в проекте, актриса не смогла сдержать слёз. По её словам, решение зрителей и жюри задевает сильнее, чем свадьба бывшего мужа Константина Богомолова и Ксении Собчак.

Малахова также шокировал вердикт публики. Он объявил о новом голосовании. Этот случай за многолетнюю историю проекта беспрецедентный. Пара может вернуться в шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая соведущая тревел-шоу «Орёл и решка» Анастасия Ивлеева в очередной раз шокировала своих фанатов. Девушка нарисовала обнажённой грудью картину по заказу рэпера Тимати. Всё произошло в прямом эфире в Instagram, который длился 60 минут.