«Там подруга Киркорова»: жюри «Маски» призывают разоблачить Розовую Пантеру

https://static.news.ru/photo/bafc655c-875d-11eb-b6db-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Поклонники самого охраняемого шоу на российском телевидении «Маска» гадают, кто может скрываться под образом Розовой Пантеры. Некоторые телезрители считают, что под ним скрывается Ольга Бузова, и призывают жюри разоблачить её.

Почему так тянут Пантеру. Она явно лишняя в этом проекте, — написал один из подписчиков аккаунта шоу в Instagram.

Другой фолловер предположил, что причина кроется в том, что за образом Розовой Пантеры скрывается Ольга Бузова, «подруга» поп-короля Филиппа Киркорова, который участвует в проекте в качестве председателя жюри. В итоге интернет-пользователи потребовали разоблачить этого персонажа.

Предыдущим участником шоу, которого разоблачили жюри, был актёр Юрий Стоянов. Он прятался под маской Банана. По словам артиста, о его участии в телепроекте знала только его жена. При этом он даже не посмотрел, какой может быть штраф за разоблачение. Ранее Иосиф Пригожин, выступавший в костюме Ананаса, называл цифру в 10 млн рублей.

Как сообщал NEWS.ru, председатель жюри шоу «Маска» на НТВ Филипп Киркоров пригласил в качестве зрителя своего отца Бедроса Киркорова на очередной выпуск программы. До этого певец брал с собой в качестве зрителей и основных советчиков детей, которые стали самыми ярыми поклонниками проекта.