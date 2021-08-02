«Такие деньги нам и не снились»: Соседов рассказал о богатстве Пугачёвой

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru призвал богатых звёзд российского шоу-бизнеса прекратить жаловаться на жизнь и упавшие из-за коронавируса доходы. Соседов считает, что они уже вполне могут перестать выступать, так как заработали состояние на несколько поколений вперёд. В пример критик привёл звёздную пару — Аллу Пугачёву и Максима Галкина.

Прекратить [выступать] уже многим пора. Они уже заработали не только себе до конца своих дней, но и своим детям, а кое-кто и внукам. Уже и дети их могут не работать — у тех же Пугачёвой и Галкина. Лиза, Гарри — они могут прожигать жизнь, потому что у них уже такое состояние, что нам с вами даже не снилось, — рассказал музыкальный критик.

Соседов при этом отметил, что таким звёздам не помеха и пандемия коронавируса. Даже если за год они ничего не заработали, нищими их назвать всё равно не получится.

В ковидный год могут быть копеечные заработки. Можно было и вообще ничего не заработать, а жить на своей «старой подушке». Так, кстати, многие живут. Те же артисты. Они прибедняются, что нищие, но у них подушка-то какая? Сумасшедшая. То, что они год не выступали, это не значит, что они обнищали, — отметил Соседов.