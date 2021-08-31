Та ещё штучка: чем провинциалка Дилара покорила Моргенштерна

Эпатажный рэп-исполнитель Моргенштерн сыграл свадьбу со своей избранницей Диларой Зиннатуллиной. NEWS.ru узнал у друзей молодожёнов, что известно о жене Алишера и чем покорила сердце музыканта 21-летняя блогерша.

Друзья пары уверены: несмотря на молодость, Дилара ведёт себя по-женски мудро. Она, по их словам, совершенно не ограничивает свободу Моргенштерна, позволяя ему вести себя, как хочется. Как рассказал NEWS.ru звёздный блогер Илья Саглиани, двоюродный брат рэпера Максим делился в мужской компании, как они с Моргеном вместе отдыхали и расслаблялись после концертов, купаясь в женском внимании уже в то время, когда в жизни Алишера уже была Дилара.

Зиннатуллина — девушка из самой обычной семьи, как и сам рэпер. Они познакомились в 2017 году в родной для обоих Уфе. Дилара — вовсе не скромница. По словам друзей, она уже тогда была «та ещё штучка». В личном блоге будущая жена Моргенштерна вспоминала, как врала маме, будто ночует у подружки, а сама отправлялась в ночной клуб или на молодёжную тусовку. Часто банкет продолжался у кого-нибудь дома...

На одну из таких вечеринок как-то заявился парень странного вида.

Нечто огромное, татуированное и во всем чёрном. В натуре огромный кабан с дредами, — вспоминала Дилара.

Первым делом мужчина прошёл на кухню и стал пить водку из графина, прямо из горла. Позже он не смог вспомнить ни тот вечер, ни саму девушку. Это и был Алишер. Тогда еще никакая не знаменитость.

Эпатажный рэп-исполнитель Моргенштерн instagram.com/morgen_shtern

Через некоторое время они снова столкнулись в той же компании. Ухаживал Моргенштерн своеобразно. Со слов Дилары, он то проявлял к ней повышенное внимание, то игнорировал. И даже когда уже начали встречаться всерьёз и он представил её публике как свою девушку, потом Алишер вдруг взял и... решил расстаться. Под тем предлогом, что отношения отнимают слишком много времени и мешают его карьере, которая стремительно рванула вверх.

Не было никаких ссор, лжи, измен. Потому что мы с ним взрослые люди, которые уважают себя и свой выбор, — объяснила девушка в личном блоге.

Близкие друзья исполнителя из звёздной тусовки нашли иное объяснение разрыву пары. Они считают, что Алишер банально не нагулялся, присматривался к красоткам в Москве. Но не нашел никого лучше Дилары и вернулся к ней. На день рождения он подарил ей чемодан, полный денег. Очередная эпатажная выходка в стиле Моргенштерна.

Вот он, главный секрет: как приручить мужчину. Предоставьте ему полную свободу, принимайте таким, какой есть. Даже если он решил немного побыть без вас. Некоторые девочки начинают впадать в истерику, рвать на себе волосы: не бросай меня, люблю-не могу... Либо поливают бывшего, какой же он негодяй... Много разных методов, и все они ошибочны. Учитесь у Дилары! Никаких капризов и истерик. Она вела себя невероятно достойно. Всем своим видом показывала: погуляет — вернется. Он и вернулся, никуда не делся, — поделилась с NEWS.RU блогерша-миллионник LIZA161.

Друзья молодожёнов уверены, что Дилара и Моргенштерн смогут построить крепкую семью. Он сумел оценить её. Она полюбила его, а не его миллиарды.

Морген сделал выбор и будет хорошим мужем, я уверен. Таких, как он, я называю «кайфариками». Любит жизнь, ловит от нее кайф. Дилара — девушка с творческой энергетикой и спокойная. Полная ему противоположность. Потому им комфортно вместе. А у столичных красоток не было ни единого шанса завоевать Моргенштерна, я так считаю, — подчеркнул Илья Саглиани.

Дилара всячески демонстрирует преданность мужу. Поддерживает все начинания любимого: снимается в клипах, соглашается на совместные провокационные фотосессии.

Это образ на публику. А какие они настоящие, знают только они сами. Семья будет крепкая и дружная, я уверен. Совет да любовь, — радуется за пару блогер Данила Степанов.

Еще до свадьбы возлюбленная Моргенштерна задала новый тренд, предложив Алишеру руку и сердце. Ролик был выложен в Интернет.