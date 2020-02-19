https://static.news.ru/photo/444f4488-5324-11ea-8460-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Семёнова Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Сын популярной актрисы Екатерины Семёновой был экстренно доставлен в НИИ скорой помощи имени Н.Склифосовского.

У 34-летнего Ивана Батурина диагностировали инсульт. Сейчас он находится в реанимации. О состоянии молодого музыканта пока ничего не известно. Звёздная мама не комментирует случившееся, передаёт Starhit.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская актриса Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения женщина прогуливалась по столице, когда внезапно из-за угла ресторана на неё наехал автомобиль. За рулём машины сидела девушка. Актрису госпитализировали с повреждениями руки и ноги.