Сын популярной актрисы Екатерины Семёновой был экстренно доставлен в НИИ скорой помощи имени Н.Склифосовского.
У 34-летнего Ивана Батурина диагностировали инсульт. Сейчас он находится в реанимации. О состоянии молодого музыканта пока ничего не известно. Звёздная мама не комментирует случившееся,
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская актриса Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения женщина прогуливалась по столице, когда внезапно из-за угла ресторана на неё наехал автомобиль. За рулём машины сидела девушка. Актрису госпитализировали с повреждениями руки и ноги.
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