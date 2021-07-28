Сын Валерии резко отреагировал на обвинения в мошенничестве

Сын певицы Валерии, блогер Арсений Шульгин, в беседе с NEWS.ru отреагировал на недавние обвинения в мошенничестве.

На днях Шульгин проиграл суд по обвинению в финансовой афере. По решению Мосгорсуда, сын Валерии должен выплатить пострадавшей стороне 1,17 млн. рублей. NEWS.ru обратился к Арсению Шульгину с просьбой прокомментировать обвинения против него и приговор суда, но отвечать на наши вопросы сын Валерии отказался.

До свидания, — отрезал Шульгин.

Обвинения в адрес блогера были выдвинуты его бывшим партнёром по бизнесу Прохоровым, которому Шульгин обязался поставить мундштуки Candy Smoke общей стоимостью 1 млн 300 тысяч рублей. Однако условия договора сын Валерии не выполнил и, по словам адвоката потерпевшего, «еле-еле поставил (товара. — NEWS.ru) на 400 тысяч», при этом задержав сроки на 5пять месяцев. Также сообщается, что обманутых Шульгиным людей может быть много: по словам юриста, у них была отдельная группа в Telegram, в которой состояли 55 человек.

Отчим Арсения, продюсер Иосиф Пригожин, в беседе с «Экспресс газетой» заявил , что дела пасынка ни его, ни Валерию не касаются. По его словам, Арсений уже взрослый и должен сам нести ответственность за свои поступки.

Ранее Иосиф Пригожин уже отказывался помогать своим детям в решении их финансовых проблем. Его дочь Даная призналась, что собирается сменить фамилию после того, как отец отказал ей в поддержке.