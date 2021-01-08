Сын Валерии отправился отдыхать, оставив жену и новорождённую дочь

https://static.news.ru/photo/d7fc3754-526f-11eb-bc4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: arseniy_shulgin/Instagram.com

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин уехал на отдых в Сочи без своей супруги Лианы, родившей 1 января 2021 года дочь Селин. Об этом молодой человек рассказал в сторис в своём Instagram.

Он показал видео, на котором видно, как он катается на горных лыжах в компании некого мужчины, которого подписчики сперва приняли за друга. Позднее оказалось, что это тесть Арсения, отец его супруги Лианы.

Папа Лианы. Он молодо выглядит, но это факт, — сообщил Шульгин.

Сын Валерии снял номер в отеле на самой горе, посещает сауну, баню, ходит в бассейн и рестораны. Подписчики Шульгина раскритиковали его за то, что он уехал отдыхать без жены, которая 1 января родила ему ребёнка. Однако за мужа заступилась сама Лиана, заявив, что одобряет поездку мужа, так как он постоянно работает и проводит много времени с семьёй. Молодая мама добавила, что не могла полететь с малышкой, а все решения в их семье принимаются коллективно, передаёт «МК».

Он очень хотел лететь вместе, — отметила она в сообщении, которое Арсений опубликовал в своём Instagram.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Валерия опубликовала в Instagram короткое видео, на котором её сын Арсений вместе с друзьями и родственниками направляется в роддом, чтобы встретить супругу с дочерью.