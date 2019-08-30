https://static.news.ru/photo/9ab7d8ce-cc85-11e9-8260-fa163e074e61_660.jpg Саша Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 6-летний Саша, который не перестаёт удивлять своими успехами в фигурном катании, не пойдёт в школу. В отличие от других детей его возраста, у него нет времени на посещение образовательного учреждения. Об этом сообщила мать мальчика продюсер Яна Рудковская.

Отвечая на вопрос одной из своих подписчиц, она заметила, что Саша вероятнее всего будет заявлен в одну из школ просто для того, чтобы сдавать экзамены. Обучаться ребёнок будет дома с репетиторами, тем более, что Плющенко-младший уже сам зарабатывает на няню, охранника и водителя. Гонорары от съёмок и выступлений покроют его расходы на домашнее обучение.

По словам Рудковской, сейчас мальчик готовит новый номер «Tango Amore». Он репетирует почти весь день с перерывом на обед. Освобождается юный спортсмен только после пяти вечера. Подписчики пожелали мальчику успехов и удачи, однако нашлись и те, кто в очередной раз раскритиковал родителей Саши за то, что они лишают его настоящего детства.

Ранее News.ru писал, что Плющенко-младшему потребовалась экстренная помощь медиков. Всё дело в том, что Саша неудачно прыгнул на тренировке и разбил себе подбородок.