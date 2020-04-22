Сын Поплавской второй раз женился на первой жене

Старший сын Яны Поплавской Клим женился второй раз. Его избранницей стала первая же супруга Евгения.
Сама Яна Поплавская не смогла присутствовать на свадьбе из-за карантина. А молодые регистрировали брак в масках и без гостей. Поплавская наблюдала за свадьбой 52-летнего сына по видео, прокомментировав, что ей это событие «трудно осознать, проще принять».
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Настоящая любовь не знает преград, никакой коронавирус ей не страшен! — написала актриса в Instagram.
Интересно, что Поплавская и сама собиралась замуж за радиоведущего Евгения Яковлева, с которым живёт уже пять лет. Но из-за пандемии пара решила отложить торжество.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская актриса Яна Поплавская назвала свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова «обезьяньим театром».
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