Сын Поплавской второй раз женился на первой жене

https://static.news.ru/photo/5d6fe9fc-8521-11ea-975f-fa163e074e61_660.jpg Яна Поплавская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Старший сын Яны Поплавской Клим женился второй раз. Его избранницей стала первая же супруга Евгения.

Сама Яна Поплавская не смогла присутствовать на свадьбе из-за карантина. А молодые регистрировали брак в масках и без гостей. Поплавская наблюдала за свадьбой 52-летнего сына по видео, прокомментировав, что ей это событие «трудно осознать, проще принять».

Настоящая любовь не знает преград, никакой коронавирус ей не страшен! — написала актриса в Instagram.

Интересно, что Поплавская и сама собиралась замуж за радиоведущего Евгения Яковлева, с которым живёт уже пять лет. Но из-за пандемии пара решила отложить торжество.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская актриса Яна Поплавская назвала свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова «обезьяньим театром».