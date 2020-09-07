Сын Никаса Сафронова пострадал во время отдыха в Турции

https://static.news.ru/photo/902c2378-f129-11ea-b8c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/luka.zatravkin

Музыкант и внебрачный сын художника Никаса Сафронова, 30-летний Лука Затравкин, получил травму во время отдыха в Турции и едва не покалечил малышей после прыжка в детский бассейн.

Я — большой прыгун-попрыгун. Не представляю своей жизни без прыжков. На третий день пребывания в Турции я увидел на территории симпатичный бассейн и решил в него заскочить с разбега. Прыжок оказался неудачным. Приземлился в лягушатник — детский бассейн глубиной не больше полуметра. По счастливому стечению обстоятельств никто из детей не пострадал, — рассказал Затравкин в интервью Sobesednik.ru.

По словам музыканта, он сильно ударился рукой и ногами. Теперь на его теле — ушибы, гематомы и ссадины. Мужчина посоветовал всем отдыхающим: перед тем, как прыгнуть в бассейн, проверьте его глубину.

Ранее Лука Затравкин получил травму, находясь на отдыхе в Таиланде. Напасть настигла его на лестнице. Сын Сафронова оступился и потерял равновесие, после чего упал и сильно ушибся. Перелома удалось избежать, однако мужчину всё-таки осмотрели местные врачи. Рентген решили не делать.

Пианист попал в поле зрения общественности после инцидента в самолёте, летевшем из Казани в Москву. Там он застрял в туалете и не смог выбраться самостоятельно. Бортпроводникам пришлось организовать спасательную операцию, а один из пассажиров снял произошедшее на видео, писал NEWS.ru.