Сын Легкоступовой не смог справиться с утратой после смерти матери

https://static.news.ru/photo/9ea179e8-1e84-11eb-bf40-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой Матвей после смерти матери попал в клинику с сильной депрессией.

Дети знаменитости Аннета и Матвей сильно переживают трагедию. По словам девушки, её 19-летний брат после смерти матери впал в сильную депрессию. Сестра пыталась помочь молодому человеку, однако вскоре поняла, что без медицинской помощи восстановить его состояние не удастся. Наследника заслуженной артистки РФ пришлось отправить в специализированную клинику для лечения неврозов, передаёт «Собеседник».

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

По словам дочери артистки, в ванной комнате, где якобы получила травму певица, упасть просто невозможно. Это помещение слишком маленькое. Этот аргумент дочь приводит вместе с указаниями экспертов, которые говорят, что Фирсов вёл себя с Легкоступовой как абьюзер: он запугивал жену и бил её. Дочь Легкоступовой собирается доказать, что перед смертью певица была жестоко избита, писал NEWS.ru.