Сын Газманова показал первую жену певца

https://static.news.ru/photo/4e697598-ce70-11ea-89af-fa163e074e61_660.jpg Родион Газманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родион Газманов опубликовал в Instagram видео со своей мамой Ириной, которая была первой супругой его отца певца Олега Газманова.

Ирина Павловна, которой сейчас 69 лет, личность не публичная и живёт в Калининграде.

Родион приехал в Калининград на мероприятие, организатором которого является, но заодно решил навестить маму и сделать это необычным способом. Он попросил сообщить Ирине Павловне, что ей скоро доставят подарок. Этим «подарком» и стал Родион.

Ирина Павловна очень удивилась, когда из машины вышел не курьер с подарком, а её сын Родион, который бросился обнимать маму. Она назвала сына «лапочкой», но на кухне отчитала сына за то, что не предупредил о своём приезде. Если бы предупредил, то не был бы голодным, сказала первая жена Олега Газманова.

Как писал NEWS.ru, ранее Родион показал редкое фото отца с отросшими волосами.