Сын Бари Алибасова раскрыл, куда уехал продюсер после больницы Алибасова выписали с диагнозом «неподтвержденный инсульт» и отправили на дачу

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Бари Алибасов

Врачи Боткинской больницы отпустили продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова, попавшего в реанимацию 25 февраля, сообщил РИА Новости его сын. Уточняется, что музыканту поставили диагноз «неподтвержденный инсульт», сейчас он чувствует себя хорошо.

Папу выписали... Мы его сразу отправили на дачу, он чувствует себя хорошо, — пояснил Бари Алибасов-младший.

Ранее сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что одной из причин ухудшения состояния здоровья у его 76-летнего отца могла стать высокая половая активность, связанная с седьмым браком. Кроме того, по его словам, шоумен переживает из-за имущества.

До этого стало известно, что Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск продюсера Бари Алибасова к интернет-магазину. Композитор обратился в суд, заявив, что на новом ноутбуке слишком медленно работает игра World of Tanks. В инстанции объяснили отказ допущенными нарушениями в заявлении.

До этого врач общей практики Мария Беляева заявила, что Бари Алибасов сможет вернуться к работе при правильном лечении и подборе качественных препаратов. По словам специалиста, при этом условии и при отсутствии других серьезных заболевании прогноз на восстановление достаточно благоприятный.