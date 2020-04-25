Сябитова возмутилась словами Семенович о «нищих» мужчинах

Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья опровергла слухи о том, что у её семьи налаживаются отношения с Дмитрием Шепелевым. Телеведущий по-прежнему не даёт родным покойной супруги общаться с сыном.

Поводом стала запись в аккаунте маленького Платона, посвящённая дню рождения тёти, который она отмечала 21 апреля. Послание гласило: «Знай, что я тебя люблю!», что растрогало Наталью до слёз. Фанаты тут...