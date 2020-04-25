Сябитова возмутилась словами Семенович о «нищих» мужчинах

Телеведущая Роза Сябитова дала оценку высказыванию певицы Анны Семенович о том, что мужчины с зарплатой в сто тысяч рублей «ничего не зарабатывают». По её словам, умные женщины не «подгоняют» избранника под критерий «зарплата».
Телесваха уличила певицу в гордыни, объяснив, что данное качество ведёт к одиночеству.
Сколько должен зарабатывать муж? Я, как старый еврей, отвечу вопросом на вопрос: «А кому такая нужна?». Аня имеет право выражать свою женскую позицию. Но речь идёт о востребованности в глазах мужчин. Найдётся ли такой, о котором она мечтает? — задалась вопросом Сябитова в интервью «Вечерней Москве».
Она добавила, что, несмотря на зрелый возраст, некоторые женщины бредят наяву.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Семенович назвала неподходящей парой для себя мужчин с доходом ниже ста тысяч рублей в месяц. Она заявила, что задача её потенциального спутника жизни — обеспечить ей привычный комфорт в жизни, к которому она привыкла, на долгие годы. Она отметила, что зарабатывает «в разы больше» этого уровня и не готова опускать планку.