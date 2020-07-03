Сябитова рассказала, сколько мужчин должно быть до свадьбы

https://static.news.ru/photo/c7018174-bd56-11ea-a7ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: syabitova_roza/instagram.com

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, чтобы увеличить шансы выйти замуж.

По её словам, пока избранник не заявил о серьёзных намерениях, женщинам есть смысл завести отношения сразу с тремя мужчинами.

Сябитова добавила, что с одним мужчиной велика вероятность потерять время, так и не получив предложение руки и сердца.

Если встречаетесь с двумя, то вы вечно будете выбирать, кто лучше. А если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат — замужество, — посоветовала телеведущая в Instagram.

По её мнению, мужчины не тянутся к одиноким женщинам, однако стремятся стать первыми в очереди к ним.

Ранее Сябитова рассказала, что прежде чем по-настоящему полюбить мужчину, его нужно хорошенько узнать. По словам свахи, для этого необходимо собрать о нём исчерпывающую информацию, которая покажет, что он за человек, что ему нужно от вас и соответствует ли он вашим ожиданиям.

На своей странице в Instagram Сябитова раскладывает по пунктам, как вывести своего избранника на чистую воду. Прежде всего женщина не должна говорить, а должна слушать. Причём важно слышать, о чём вам говорят, и не менее важно уметь задавать умные вопросы. Обязательно проявлять интерес и запоминать, что именно он рассказывает, чтобы потом проанализировать его ответы, писал NEWS.ru.