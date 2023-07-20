Сябитова рассказала о работе с блогером Каграмановым в шоу «Сердце Клавы» Сябитова заявила, что ей было комфортно работать с Каграмановым в шоу «Сердце Клавы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Каграманов

Российская телеведущая Роза Сябитова рассказала NEWS.ru, что ей было комфортно и интересно работать с блогером Романом Каграмановым в новом проекте «Сердце Клавы». По ее словам, он очень талантлив и его ждет большое будущее на телевидении.

Мне было очень комфортно и интересно работать с Романом Каграмановым в нашем проекте. Он очень талантливый человек, и я не думаю, что на это повлияли только восточные корни и воспитание. У Ромы большое будущее на телевидении, он учится, не боится экспериментировать и ошибаться, просто молодец, — сказала телеведущая.

Сябитова добавила, что Каграманов вел себя на съемках очень профессионально и воспринимал ее как учителя. По ее словам, такое отношение молодого мужчины очень подкупает.

Ранее Сябитова заявила, что впечатления от участия в проекте «Сердце Клавы» остались очень хорошие. Телеведущая добавила, что формат шоу полностью отличается от предыдущих проектов, в которых она участвовала, поэтому она надеется на его продолжение в новых сезонах.