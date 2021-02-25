Свиридова призвала Собчак не стесняться своего тела

https://static.news.ru/photo/87564f2e-7772-11eb-ae29-96000091f725_660.jpg Алёна Свиридова Фото: alenasviridova/instagam.com

Певица Алёна Свиридова отреагировала на заявление Ксении Собчак, что чем смелее фотографии у взрослых женщин в Сети, тем больше степень их отчаяния.

Такое мнение вызвало негодование исполнительницы хита «Розовый фламинго». По словам Свиридовой, она не боится выкладывать в Instagram снимки в бикини, потому что она это делает не для кого бы то ни было, а потому что находится на море. Как подчеркнула певица, своего тела не следует стесняться в любом возрасте.

И если я всё лето хожу в купальнике, то и фотографируюсь в нём. Нет задачи поразить. Нет никакой психологической глубины или отчаяния. Просто надо не бояться брать ответственность за свои мысли и действия. Я не задумываюсь о том, кто и что подумает, если я выложу фото в купальнике, — рассказала она в интервью Teleprogramma.pro.

Свиридова полагает, что Собчак неискренняя, и когда светская львица постареет, то вряд ли будет прятать свою фигуру и «ходить в саване».

Ранее Алёна Свиридова назвала главным секретом своей стройности не есть лишнего. Певица призналась, что много десятков лет держит вес около 60 кг. По её словам, «просто с возрастом надо жрать меньше». При этом певица отметила, что у неё нет тяги к сладкому. Кроме того, Свиридова — противница долгих посиделок за столом, писал NEWS.ru.