Свиридова поделилась секретами стройной фигуры

Алёна Свиридова назвала главным секретом своей стройности не есть лишнего. Певица призналась, что много десятков лет держит вес около 60 кг.
По части еды не могу назвать идеальный рацион. Просто с возрастом надо жрать меньше — это очевидно. Раньше при том же весе ела, как два грузчика. Клянусь! И ничего мне не было. А вот теперь ограничиваю себя, — сказала Свиридова порталу Teleprogramma.pro.
При этом певица отметила, что у неё нет тяги к сладкому. Кроме того, Свиридова — противница долгих посиделок за столом.
Поела — и пошла. Выпивка-закуска для меня всегда были чуждым развлечением. Лучше потанцевать или погулять. А ещё каждое утро стала обливаться холодной водой, — отметила Свиридова.
Ранее Свиридова показала подписчикам, как она выглядит в обычной жизни, писал NEWS.ru.