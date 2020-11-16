«COViD в голове»: Светлаков наглядно показал, как себя чувствует

https://static.news.ru/photo/f27f17f0-2802-11eb-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заразившийся коронавирусом шоумен Сергей Светлаков пожаловался на боли в голове. Они сопровождаются дезориентацией в пространстве.

О своём состоянии актёр рассказал в Instagram, использовав для этого визуальный приём: он сопроводил публикацию видео, на котором запечатлён вид из грохочущего в шахте вагончика.

Во время COViD в голове, — подписал ролик Светлаков.

Подписчики пожелали ему в ответ скорейшего выздоровления. Те, кто уже перенёс коронавирус или борется с инфекцией сейчас, подтвердили, что во время болезни испытывали схожие ощущения.

О госпитализации шоумена стало известно 11 ноября. По некоторым данным, компьютерная томография показала у него поражение лёгких. Сам актёр утверждал, что «глобально всё под контролем».

В РФ зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. По данным на утро 16 ноября, за прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. По информации оперштаба по борьбе с распространением недуга, в общей сложности на данный момент выявлено 1 948 603 случая. При этом 1 453 849 человек поправились. Также сообщается, что за прошедшие сутки жертвами инфекции стало 303 человека. В целом с начала пандемии зафиксировано 33 849 смертельных исходов, писал NEWS.ru.