Суррогатная мать детей Пугачёвой рассказала о своих чувствах к близнецам

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Дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина — близнецы Лиза и Гарри — появились на свет благодаря суррогатному материнству. В 2020 году двойняшки пошли в первый класс. Биологическая мать Елена Ширинина рассказала о своих чувствах к ним.

По словам женщины, для неё не было проблемой отдать детей, так как она изначально отнеслась к беременности, как к работе. Ширинина заявила, что рада подарить счастье звёздной паре, передают «Невские новости». Свою роль мать расценивает как вспомогательную, она уверяет, что всё прошло в рамках заключённого соглашения.

Галкин в прошлом признавался, что суррогатная мать даже не знала, чьих детей вынашивает. В итоге ей заплатили больше изначально оговоренной суммы.

Родство Пугачёвой с близнецами до сих пор является поводом для пересудов. Некоторые люди придерживаются мнения, что Примадонна не могла предоставить биологический материал для зачатия, поскольку технологии экстракорпорального оплодотворения ещё не были развиты в достаточной мере, когда Пугачёва была в репродуктивном возрасте. Поклонники певицы при этом уверяют, что дети очень похожи на звёздных родителей.

Суррогатное материнство стало обыденностью для звёзд, которые по разным причинам не могут завести детей традиционным способом. В частности, таким образом появился на свет младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Как писал NEWS.ru, Наташа Королёва призналась, что любовница её мужа Сергея Глушко Анастасия Шульженко предлагала паре стать суррогатной матерью.