https://static.news.ru/photo/5ad73d30-2c98-11ea-bdce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская супермодель Наталья Водянова вышла замуж за одного из самых богатых людей мира – французского миллиардера Антуана Арно.

Она опубликовала в Instagram фото с Арно, отметив, что 2019 год стал для неё прекрасным и запоминающимся. Пользователи заметили на безымянном пальце Водяновой кольцо, и она ответила утвердительно в ответ на их предположения о свадьбе.

Водянова живёт с Арно в гражданском браке с 2011 года. У них двое общих детей – сыновья Максим и Роман.

Ранее NEWS.ru писал, что модель нарядилась ведьмой, отмечая со своими детьми День всех святых. Русскоязычные пользователи соцсетей раскритиковали её как за этот образ, так и за празднование чужого праздника Хеллоуина.