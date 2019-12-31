Российская супермодель Наталья Водянова вышла замуж за одного из самых богатых людей мира – французского миллиардера Антуана Арно.
Она опубликовала в Instagram фото с Арно, отметив, что 2019 год стал для неё прекрасным и запоминающимся. Пользователи заметили на безымянном пальце Водяновой кольцо, и она ответила утвердительно в ответ на их предположения о свадьбе.
Водянова живёт с Арно в гражданском браке с 2011 года. У них двое общих детей – сыновья Максим и Роман.
Ранее NEWS.ru писал, что модель нарядилась ведьмой, отмечая со своими детьми День всех святых. Русскоязычные пользователи соцсетей раскритиковали её как за этот образ, так и за празднование чужого праздника Хеллоуина.
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