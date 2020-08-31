Суд обязал Волочкову выплатить штрафы за поездки во время карантина

https://static.news.ru/photo/0e4f1fcc-eb70-11ea-98c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Суд Москвы отклонил апелляцию балерины Анастасии Волочковой из-за выписанных ей штрафов на 60 тысяч рублей в связи с её поездками во время карантинных ограничений в столице, сообщает ТАСС.

Решения Тверского районного суда Москвы в отношении Волочковой оставлены Московским городским судом без изменений, — сообщили агентству в суде, подчеркнув, что решение вступило в с силу.

Ранее балерина попыталась обжаловать в Московском городском суде выписанные ей штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве из-за поездок в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.

Как сообщал NEWS.ru, Волочкова заявляла в суде, что не знала, что в селе, где находится монастырь, действует режим самоизоляции.