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Суд обязал Волочкову выплатить штрафы за поездки во время карантина

12:58, 31 августа 2020
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Суд Москвы отклонил апелляцию балерины Анастасии Волочковой из-за выписанных ей штрафов на 60 тысяч рублей в связи с её поездками во время карантинных ограничений в столице, сообщает ТАСС. 

Решения Тверского районного суда Москвы в отношении Волочковой оставлены Московским городским судом без изменений, — сообщили агентству в суде, подчеркнув, что решение вступило в с силу.

Ранее балерина попыталась обжаловать в Московском городском суде выписанные ей штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве из-за поездок в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. 

Как сообщал NEWS.ru, Волочкова заявляла в суде, что не знала, что в селе, где находится монастырь, действует режим самоизоляции. 

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