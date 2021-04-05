«Стесняюсь смотреть»: Охлобыстин предложил закрыть Первый канал

https://static.news.ru/photo/87b2aa4c-960f-11eb-9898-96000091f725_660.jpg Фото: Евгения Смолянская

Актёр Иван Охлобыстин озвучил своё мнение о современном российском телевидении. По его словам, России не нужны враги, так как у неё есть Первый канал.

Первый канал стесняюсь смотреть, второй — тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чёртовой матери. Такой негатив у меня в их отношении. Всё, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали, — заявил он.

Охлобыстин отметил, что иногда смотрит ТНТ, когда там показывают проекты с его участием. Однако не для того, чтобы полюбоваться собой, а проверить — «не опозорился ли?».

При этом актёр подчеркнул, что не осуждает репертуар многих каналов, так как понимает, что людям необходимо работать на разные аудитории, передаёт StarHit.

Как писал NEWS.ru, ранее Охлобыстин заявил, что Церковь запретила ему принимать участие в выборах. Об этом артист рассказал во время съезда объединённых партий «Справедливая Россия», «За правду!» и «Патриоты России» в Москве. При этом он отметил, что готов участвовать в выборах, если получит разрешение РПЦ.