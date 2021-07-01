Степаненко предъявила Петросяну новые претензии

Елена Степаненко подала жалобу на решение суда о разделе совместно нажитого имущества с её бывшим мужем Евгением Петросяном. Об этом адвокат юмориста Сергей Жорин рассказал Пятому каналу.

То, что Степаненко будет обжаловать решение суда, я не сомневался. Изначально Елена Григорьевна требовала чуть ли не 80% от совместно нажитого имущества, — сказал Сергей Жорин.

Адвокат Петросяна отметил мелочность Степаненко, которая в ходе суда постоянно уточняла свои требования к бывшему мужу и просила учитывать при оценке доли, причитающиеся каждому из супругов, курсы валют, стоимость посуды и серебра.

Становилось понятно, что какое бы решение суда ни было вынесено — оно её не устроит. Ну что ж, мы к этому готовы. Жалобу мы пока не получили. Когда получим — ознакомимся и подготовим позицию, — резюмировал юрист.

Петросян и Степаненко были женаты 33 года и развелись в 2018-м. Раздел имущества занял три года, суд вынес решение лишь в июне 2021-го. Пятой женой юмориста стала его молодая помощница Татьяна Брухунова. В марте 2020 года у Петросяна и Брухуновой родился сын Ваган, названный в честь отца юмориста.