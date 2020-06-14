Сташевский впервые за много лет появился на телевидении в шоу Галкина

https://static.news.ru/photo/527cfa00-ae55-11ea-a2d0-fa163e074e61_660.jpg Влад Сташевский Фото: Влад Сташевский/facebook.com

Певец Владислав Сташевский очень редко появляется на публике, не даёт интервью и не выходит на светские мероприятия. Однако для Максима Галкина артист решил сделать исключение и согласился прийти на съёмки программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

В январе Сташевский отметил 46-летие и по этому поводу решил сменить имидж на более молодёжный. Он выбрил виски и отпустил бороду.

Галкину Сташевский рассказал, что увлекался парашютным спортом, а первый прыжок совершил в 14 лет. Однако в жизни Влада всё изменилось, когда он встретил свою вторую половинку, из-за которой перестал рисковать и оставил этот вид спорта.

В моей жизни появилась большая любовь! — поделился со зрителями Сташевский.

Артист был очень популярен в 90-годы, а его хит «Любовь здесь больше не живёт» в то время можно было услышать буквально из «каждого утюга». Но со временем сольная карьера певца пошла на спад, так же, как и концертная деятельность. Сейчас секс-символ 90-х занимается утилизацией жидких химических отходов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее ещё один популярный в 90-е годы поп-певец Сергей Жуков представил новый клип своей группы «Руки вверх!». В нём появились Асмус, Бузова и плачущая Тодоренко.