Стас Михайлов рассказал об отношениях с Пугачевой после ссоры Стас Михайлов исключил какие-либо отношения с Пугачевой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Российский певец Стас Михайлов заявил, что у него нет и никогда не было отношений с исполнительницей Аллой Пугачевой, пишет Prozvezd. Комментируя ссору с Примадонной, он отметил, что не воюет с женщинами. По его словам, между ними произошло недопонимание, и «Бог всем судья». Также он поздравил ее с 75-летним юбилеем и пожелал здоровья.

У меня нет с Пугачевой никаких отношений. И никогда не было. У меня отношения — только с женой, и они прекрасные, — сказал певец.

Ранее Михайлов заявил, что все артисты, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно». Он уверен, что покинувшие страну звезды будут «целовать ноги», поскольку страна сделала таких селебрити «значимыми и узнаваемыми людьми».

Пугачева ответила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми» и не намерены возвращаться в РФ. Примадонна предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».

Во время своего юбилейного концерта Михайлов назвал Примадонну «великим человеком». Однако добавил, что любому исполнителю, который испытывает проблемы с голосом, надо найти в себе силы и уйти со сцены.