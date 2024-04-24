Стас Михайлов рассказал о потере брата Стас Михайлов: не люблю Сочи, потому что потерял там брата

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Шансонье Стас Михайлов рассказал, что не любит город Сочи, поскольку потерял там брата. На пресс-конференции, посвященной его предстоящему 55-летнему юбилею, певец отметил, что гибель родственника стала самым сложным моментом в жизни, передает корреспондент NEWS.ru.

Я потерял там брата. Я не особо люблю этот город, говорю честно. Смотрите, вы все здесь взрослые люди, кто сидит напротив меня. Вы любите там, где вам было плохо? Я только приземляюсь в Сочи — у меня могила брата сразу, у меня это подсознательно. Я прилетаю, поддерживаю маму с папой, для меня это самое важное. Пока они живы, я приезжаю, но я не чувствую там того, что у меня было до этого, — сказал Михайлов.

Также артист вспомнил о разговоре с братом, который состоялся после возвращения музыканта из армии. Как сообщил Михайлов, раньше он никогда не делился этим случаем.

У меня был момент... 1989 год, я пришел из армии, мы с братом стоим на балконе общежития, и смотрю я вот так с ним вдаль, мы стоим, разговариваем. Он говорит: «Братан, сейчас мы с тобой купим машину и поедем по всем родственникам». Проходит неделя или не знаю, сколько дней, и брата у меня не стало. Наверное, имея столько родственников, у меня был один любимый человек. Любить можно людей, а город... — вспомнил артист.

Ранее Стас Михайлов заявил, что ему важно ежедневно слышать голос своих детей, он не может прожить без этого ни дня. Артист подчеркнул, что это очень ценно. Кроме того, Михайлов рассказал, что не чувствует себя звездой. Певец также вспомнил слова народного артиста СССР Владимира Этуша, который сказал ему, что сцена не место для подобного тщеславия.