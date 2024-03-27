Стало известно, волнует ли Пугачеву начало признания ее иноагентом Продюсер Рудченко: Пугачева не вернется в Россию, статус иноагента ее не волнует

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что певице и народной артистке СССР Алле Пугачевой все равно, признают ли ее иноагентом. Он объяснил, что исполнительница избавилась практически от всего бизнеса в РФ и не планирует возвращаться в страну на постоянное место жительства.

Алла Борисовна сама просила признать ее иноагентом, когда этим статусом наградили ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru). Она морально к этому готова. В принципе, бизнес в России она уже закрывала, какой у нее был. По сути, может повлиять на монетизацию. Она в России не живет и не собирается возвращаться. Вполне возможно, что ее признают иноагентом, но ей все равно, — добавил Рудченко.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Министерство юстиции РФ.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее заявила, что Пугачева стала предательницей из-за преклонного возраста. Она сравнила Примадонну с президентом США Джо Байденом, чьи когнитивные способности также вызывают сомнения. По словам журналистки, певица, как и американский лидер, «совершенно очевидно гонит».

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что российские власти не могут запретить упоминать Пугачеву в качестве автора и исполнителя собственных песен. При этом, по словам юриста, законодательство позволяет лишить артистку отчислений, поскольку данный тип авторских прав считается имущественным. Жорин пояснил, что такие права могут отчуждаться, сдаваться в аренду, дариться и продаваться.