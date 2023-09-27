Стало известно, сможет ли Костенко выкормить ребенка с имплантами в груди Педиатр Левадная: имплантаты не помешают Костенко выкормить ребенка грудью

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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Грудные импланты не мешают кормить грудью, рассказала NEWS.ru врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная, отвечая на вопрос о том, сможет ли беременная модель Анастасия Костенко отказаться от смеси в пользу естественного вскармливания. По ее словам, в большинстве случаев лактация не затруднена, если операция была сделана с применением определенных методик.

Они не задевают саму ткань молочной железы, которая участвует в выработке молока. Она располагаются ниже. Лактация может быть незначительно затруднена, но в большинстве случаев женщины кормят грудью также, как и без имплантов, — объяснила врач.

При этом она отметила, что у некоторых женщин лактация может быть затруднена, поскольку все зависит от аккуратности хирурга и методов операции. По словам Левадной, процедуры увеличения, подтяжки и уменьшения груди могут потенциально влиять на нервы и млечные протоки в груди.

Грудные имплантаты, которые располагают под мышцами, обычно влияют на производство молока меньше, чем имплантаты над мышцей. Разрезы вокруг ареолы и хирургические методы, которые включают полное отделение ареол и сосков, с большей вероятностью вызовут сокращение производства молока. Если ареол не задействован, то более вероятно, что все будет хорошо, — отметила неонатолог.

Кроме того, добавила Левадная, со временем протоки, которые были разорваны во время операции, могут снова срастись или образовываться новые протоки, а нервы могут восстановить функциональность, позволяя матери в будущем производить молоко. Количество молока зависит от количества «работающих» протоков и функциональности нервов, обеспечивающих лактацию.

Ранее Костенко и ее муж, футболист Дмитрий Тарасов, объявили, что ждут четвертого ребенка. Костенко воспитывает вместе с мужем футболистом Дмитрием Тарасовым трех детей — дочерей Милану и Еву и сына Алексея. У спортсмена также есть дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко.