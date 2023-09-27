Стало известно, сможет ли экс-участница «Голоса» вернуть похищенные деньги Юрист Исаев: экс-участница «Голоса» вернет отданные мошенникам деньги через суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая участница шоу «Голос.Дети» Александра Апраксина может вернуть отданные мошенникам деньги, если обратится в суд, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, ей должны были предоставить документы, подтверждающие выдачу денег должнику. К их числу относится приходно-кассовый ордер. Если таких документов нет, то задолженность можно легко оспорить по безденежности.

Подписать кредитный договор мало, должны быть документы, доказывающие фактическое получение денег: либо приходно-кассовый ордер об их выдаче должнику наличными, либо квитанция перевода на карту, — уточнил юрист.

Исаев также напомнил об основных положениях закона «О банках и банковской деятельности». Согласно его тексту, кредитованием могут заниматься исключительно специализированные организации, обладающие лицензией Центробанка РФ. В противном случае деньги выдаются не по кредитному договору, а по договору займа.

Откуда в руках мошенников оказался кредитный договор и какая им от этого выгода не ясно. Они ведь не банк и не микрофинансовая организация, — отметил Исаев.

Как сообщалось ранее, участница шоу «Голос.Дети» Александра Апраксина стала жертвой мошенников. Девушка хотела попробовать себя в модельном бизнесе, однако в агентстве с ней заключили не трудовой договор, а кредитный. Сумма кредита составила 196 тысяч рублей.