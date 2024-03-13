Стало известно, сколько Пугачева заработала на новом альбоме в России KP.RU: Пугачева заработала больше 20 млн рублей на скачиваниях нового альбома

Певица Алла Пугачева заработала свыше 20 млн рублей на скачиваниях ее нового альбома в России, рассказала подруга знаменитости в беседе с KP.RU. По ее словам, такие суммы стали удивлением даже для самой Примадонны. Речь при этом идет лишь о скачиваниях на одной музыкальной платформе, поэтому доходы певицы в целом гораздо больше, отмечает источник.

Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 миллионов рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало, — рассказала собеседница издания.

В среднем певица получает по 10 млн рублей в день от каждой из отечественных платформ, добавила она. При этом россияне скачивают не только новые песни знаменитости, но и те, которые уже давно лежат в архиве.

Ранее сообщалось, что дочь Пугачевой, певица Кристина Орбакайте 20 апреля выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине, где исполнит хиты на русском языке. На странице бара LEVEL сообщается, что средний счет на человека за вечер составляет всего $50 (4,5 тысячи рублей). Гостям предлагается приходить в заведение в опрятной повседневной одежде, а на входе предъявлять удостоверение личности.