Стало известно, сколько Орбакайте заработала на корпоративах в России Глава ФПБК Бородин: Орбакайте заработала 100 млн рублей на корпоративах в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте заработала около 100 млн рублей во время концертов и корпоративов в России перед Новым годом, заявил в беседе с NEWS.ru глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он также рассказал о народной артистке СССР Алле Пугачевой, которая в течение суток заработала 20 млн рублей, выпустив новую песню и клип.

У Киркорова нашли мы квартиру за миллиард рублей — к нам люди приходили, много рассказали. <...> Орбакайте приехала перед Новым годом в Россию, проехалась с концертами, корпоративами и положила себе в карман около 100 млн рублей и поехала обратно. Пугачева где-то записала клип, песню и в течение суток заработала 20 млн рублей. Они далеко не бедные люди, миллиардеры, миллионеры, — сказал Бородин.

Глава ФПБК также высказался о певице Ани Лорак, которая, по его словам, может заработать большие деньги только в России. Он отметил, что для таких артистов концерты являются бизнесом, а не просто выступлениями перед зрителями.

Ранее сообщалось, что 20 апреля Орбакайте выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине, где исполнит хиты на русском языке. Средний счет на человека за вечер составляет около $50 (4,5 тысячи рублей). Выступление российской певицы будет приурочено к годовщине со дня открытия заведения.