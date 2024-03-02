Стало известно, почему Юлия Началова отказывалась от лечения Дочь Юлии Началовой сообщила, что певица отказалась от ампутации из-за внешности

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Могила певицы Юлии Началовой

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала, что ее мать отказалась от ампутации пальца на ноге из-за красоты. В эфире шоу «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым девушка объяснила, что артистка всегда болезненно относилась к своему внешнему виду.

Для нее была важна целостность образа, чтобы ее считали красивой, — уточнила Вера.

Началова умерла пять лет назад из-за заражения крови. У 38-летней певицы начался абсцесс, спровоцированный травмой ноги. Алдонина полагает, что ее мать не соглашалась на хирургическое вмешательство, так как испытывала проблемы с восприятием себя. Дочь предположила, что на решение Началовой оказали влияние анорексия, булимия и неудачи в личной жизни.

Ранее российский фигурист Роман Костомаров пожалел, что согласился на ампутацию конечностей. По словам спортсмена, он дал согласие на такое хирургическое вмешательство из-за страха повторить судьбу Началовой. Чемпион отметил, что не хотел жить инвалидом.

Сейчас, продолжил Костомаров, ему во всем помогает его супруга Оксана Домнина и их наследники. Ради семьи стоит жить дальше, во что бы то ни стало, считает мастер спорта. Костомаров также рассказал, что первое время после ампутации конечностей не знал, как тренироваться, однако он не сдается и продолжает свое возвращение к спорту.