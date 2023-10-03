«Не надо выходить»: почему муж Стриженовой запрещал ей играть в театре Стриженова раскрыла, почему муж не хотел играть с ней в одном спектакле

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Екатерина и Александр Стриженовы

Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала корреспонденту NEWS.ru, почему ее муж, актер и режиссер Александр Стриженов, не хотел, чтобы она играла с ним в одном спектакле. По ее словам, супруг очень волновался и говорил, что для этого, собственно говоря, они и женились больше 35 лет назад.

В нашей жизни было так, что он мне говорил: «Тебе не надо выходить на сцену. У тебя это не получится». Это был спектакль «Чествование», когда Саша играл главную роль в постановке Трушкина. Меня вводили на роль, и он так волновался, что я выйду на сцену вместе с ним, что сказал — тебе не надо этого делать. Хорошо, что Трушкин настоял. И все-таки мы потом играли долго и счастливо, — рассказала актриса.

Ранее Екатерина Стриженова сообщила, что ее дочь Александра вышла замуж. Она подписала совместный снимок с дочерью фразой «Когда ты отпускаешь младшую дочь». Мужем Стриженовой-младшей стал заместитель генерального директора ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» по науке и инновациям Антон Чуреков. 22-летняя Александра тоже поделилась новостью, опубликовав в личном блоге фотографию с мужем Антоном. С ним она встречалась восемь лет. Они познакомились в школе, учились в одном университете.