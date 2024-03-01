Стало известно, насколько обеднел Ревва после попыток его «отменить» «Светский хроник»: Ревва стал беднее на 36 млн рублей за последний год

Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Александр Ревва стал беднее на 36 млн рублей за последний год, в течение которого его пытались «отменить». По информации канала, именно на столько упала выручка двух его компаний — «Войс Медиа Продакшн» и «Войс Медиа».

Как пишет канал, первая компания осуществляет деятельность в сфере радиовещания, за 2023 год она заработала всего 14 млн рублей. В публикации уточняется, что годом ранее задекларированный доход компании составлял 46 млн рублей.

Канал также отметил, что «Войс медиа», занимающаяся производством программ и фильмов, и вовсе принесла Ревве 1,1 млн рублей. По данным «Светского хроника», годом ранее доход шоумена составлял 4 млн рублей.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что альтер эго Реввы в виде Артура Пирожкова является наиболее популярным в России. По его словам, Пирожков заметен на эстраде, а без его песен не обходится ни одна дискотека. Критик также оценил образ Эдуарда Сурового в исполнении комика Гарика Харламова. Бабичев отметил, что в данном случае трудно представить полноформатный концерт с широкой аудиторией, чего нельзя сказать о Пирожкове.