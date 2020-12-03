Стало известно, кто заменит погибшего ведущего Колтового в шоу «ДНК»

https://static.news.ru/photo/f8a74818-3587-11eb-9121-fa163e074e61_660.jpg Анна Казючиц Фото: vk.com/annakazyuchits

Ведущей шоу «ДНК» станет российская актриса Анна Казючиц, следует из сообщения, опубликованного на сайте телеканала НТВ.

Как стало известно, именно она заменит погибшего в авиакатастрофе ведущего Александра Колтового. Выпуски с Казючиц будут выходить в эфир с 14 декабря.

По словам актрисы, она знакома с передачей и ранее принимала в ней участие как эксперт.

Для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового, — отметила Казючиц.

Как уточняется, вместе с новыми выпусками телеканал будет транслировать повторы программ с участием Колтового.

Ведущий НТВ Александр Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла. Отмечалось, что у воздушного судна вскоре после взлёта отказал и загорелся двигатель. Журналист увёл самолёт от жилых домов, после чего в поле совершил жёсткую посадку, которая стала смертельной. Приоритетной следователи считают версию о технической неисправности самолёта.

Ранее NEWS.ru писал, что Колтовой тайно развёлся накануне авиакатастрофы и даже успел познакомить свою дочку с детьми новой избранницы, которая также погибла во время крушения.