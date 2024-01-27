Стало известно, кого после Галкина могут не пустить в дружественные страны Продюсер Рудченко: Макаревича могут не пустить в дружественные России страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

После запрета шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) въезжать в Индонезию аналогичная участь может ждать рок-музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рэпера Оксимирона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), группу «Би-2» и музыканта Ивана Алексеева, выступающего под псевдонимом Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), предположил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, этих артистов ничего не ждет в России и на Западе они никому не нужны.

Подобная история, конечно, коснется не только Галкина. Но и таких артистов, как Андрей Макаревич, «Би-2», и Noize MC и Оксимирона. Они попадут под эту историю, незавидную, я бы сказал. В России их ничего не ждет, а на Западе они никому не нужны. Получается жизнь с чистого листа, — считает Рудченко.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в отказе Галкину на въезд в Индонезию нет ничего удивительного. По ее словам, «никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм». Она подчеркнула, что российские дипломаты оперативно доводят до страны пребывания артистов позицию своей страны и народа по теме СВО.